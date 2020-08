Francia, coppia di 90enni cade in un cimitero e aspetta tutta la notte i soccorsi: salvi

I due anziani si erano recati al cimitero per deporre dei fiori sulla tomba della figlia.

La bizzarra vicenda è accaduta in Francia, dove due 90enni sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati per una notte intera nel cimitero di Saint-Eloi, nella regione dell'Ain.

I due anziani si erano recati lì nella giornata di ieri per deporre dei fiori sulla tomba della figlia ma sono rimasti bloccati dopo essere caduti a terra.

Nessuno si è accorto dei due anziani, che dopo una notte passata all'addiaccio sono stati messi in salvo solo all'indomani, grazie all'intervento dei pompieri.

Stando a quanto riferito dal quotidiano Le Progrés, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio finendo a terra, con la moglie che sarebbe caduta a sua volta nel tentativo di farlo rialzare.

Fortunatamente, a parte una leggera disidratazione, la coppia è stata trovata in discrete condizioni di salute e trasportata presso una struttura ospedaliera locale.