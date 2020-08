Bielorussia, persone armate fanno irruzione in un ufficio di Yandex

Il gruppo armato ha fatto irruzione nell'ufficio di Yandex, dove sono in corso tutte le verifiche del caso.

L'edificio della compagnia in questione si trova su Corso Dzherzhinsky, ben lontano dal centro dove in questi giorni sono in corso degli scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine.

Yandex N.V. è una multinazionale russa specializzata in prodotti legati ad Internet, che vanno dalla pronta consegna di cibo e bevande a servizi di taxi e di e-commerce.

L'ondata di proteste in Bielorussia è scoppiata all'indomani delle elezioni presidenziali che hanno visto la riconferma con l'80% dei voti del presidente uscente Lukashenko.

La candidata dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya ha ottenuto il 10%: secondo il comitato elettorale di quest'ultima i dati dello spoglio sono stati falsificati. Tikhanovskaya attualmente si trova in Lituania ed ha rivolto un appello al rispetto della legge e dell'ordine pubblico.

La scorsa notte, caratterizzata da nuovi scontri e proteste per le strade della capitale Minsk, ha portato all'arresto di oltre 700 persone, come ha riferito il Ministero degli Interni bielorusso.