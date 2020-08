Covid-19, nelle Filippine test clinici sul primo vaccino russo da ottobre

In precedenza il presidente filippino Duterte aveva manifestato il proprio interesse nello sperimentare sulla propria persona il nuovo preparato russo.

Le Filippine hanno intenzione di dare il via ai primi test clinici sul nuovo vaccino russo per il coronavirus già dal mese di ottobre. A riferirlo è il portavoce della presidenza Harry Roque:

"La terza fase dei test clinici nelle Filippine avranno luogo da ottobre 2020 a marzo 2021 dopo che un gruppo di esperti avrà finito la propria serie di test in Russia.

Stando alle comunicazioni ufficiali rilasciate da Manila, in questo modo il presidente Duterte, che in precedenza aveva espresso la propria intenzione di farsi inoculare il vaccino per primo, potrebbe assumere il nuovo preparato già a maggio 2021.

Nella giornata di ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso il proprio favore riguardo la registrazione da parte della Federazione Russa del primo vaccino al mondo anti-Covid, pur avendo in precedenza ricordato che il preparato sarà sottoposto ad una valutazione molto attenta.

Il primo vaccino russo per il coronavirus

Il vaccino Sputnik V è stato sviluppato congiuntamente dall'Istituto di ricerca Gamaleya e dal Ministero della Difesa della Federazione Russa.

I test clinici sul primo vaccino russo per il coronavirus sono iniziati il 18 giugno e hanno visti impegnati 38 volontari, che hanno sviluppato immunità al virus e sono stati dimessi il 15 e il 20 luglio scorsi.