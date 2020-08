Bielorussia, venerdì videoconferenza dei ministri Esteri Ue per discutere la situazione

I titolari dei ministeri dell'Unione europea si riuniranno questo venerdì in una videoconferenza di emergenza per aggiornarsi sulla questione relativa a quanto sta accadendo in queste ore in Bielorussia.

A riferirlo, in un comunicato odierno, è il Ministero degli Esteri polacco:

"In risposta ad una richiesta della Polonia questo venerdì si terrà una videoconferenza di emergenza dei ministri degli Esteri dei paesi Ue, che sarà dedicata interamente alla situazione in Bielorussia", si legge nel comunicato pubblicato su Twitter dal dicastero.

A quanto si apprende, durante l'incontro saranno affrontati altri temi dell'agenda internazionale quali "la Turchia, il Venezuela e il Libano".

In precedenza il ministro degli Esteri estone Urmas Reinsalu aveva espresso l'intenzione da parte del proprio Paese di sollevare la questione della Bielorussia alla prossima assemblea del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Le elezioni in Bielorussia

L'ondata di proteste in Bielorussia è scoppiata all'indomani delle elezioni presidenziali che hanno visto la riconferma con l'80% dei voti del presidente uscente Lukashenko.

La candidata dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya ha ottenuto il 10%: secondo il comitato elettorale di quest'ultima i dati dello spoglio sono stati falsificati. Tikhanovskaya attualmente si trova in Lituania ed ha rivolto nelle scorse ore un appello al rispetto della legge e dell'ordine pubblico.

Nella mattinata di lunedì, in seguito ai disordini scoppiati a Minsk, era stato arrestato e poi rilasciato in attesa di processo anche il corrispondente di Sputnik Belarus Evgeniy Oleynik.

La scorsa notte, caratterizzata da nuovi scontri e proteste per le strade della capitale Minsk, ha portato all'arresto di oltre 1000 persone, come ha riferito il Ministero degli Interni bielorusso.