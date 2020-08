Twitter introduce una nuova funzionalità

Il servizio di microblogging Twitter, ha introdotto una nuova funzione che permette agli utenti di determinare la cerchia di persone che possono rispondere ai loro post. La dichiarazione, in cui viene spiegata la nuova funzione è stata pubblicata sul sito web della società.

Secondo Susan Xie, direttore della gestione del prodotto, la nuova funzionalità è stata testata da maggio con un numero limitato di utenti e ha dato i suoi frutti.

"A volte le persone si sentono molto più a proprio agio a parlare di ciò che sta accadendo se decidono chi può rispondere", dice il messaggio.

La decisione su chi potrà rispondere a un determinato tweet potrà essere presa dagli utenti immediatamente prima della sua pubblicazione, ha specificato l’azienda.

"Aabbiamo testato nuove impostazioni per dare agli utenti un maggiore controllo sulle conversazioni che iniziano. A volte le persone si sentono più a loro agio a parlare di ciò che sta accadendo quando possono scegliere chi può rispondere. Abbiamo visto persone utilizzare queste impostazioni per avere conversazioni che prima non erano realmente possibili. A partire da oggi, tutti saranno in grado di utilizzare queste impostazioni in modo che le risposte indesiderate non intralcino conversazioni significative", così scrive Suzanne Xiesi nel blog ufficiale di Twitter.