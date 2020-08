Coronavirus in Russia: 902.701 contagi (+5.102), 15.260 decessi (+129), 710.298 guarigioni (+7.123)

Nelle ultime 24 ore in 84 delle 85 suddivisioni amministrative della Federazione sono stati registrati 5.102 nuovi casi di contagio da COVID-19. Il 27,5% di questi non mostrano sintomi. Così comunicava stamane il Centro federale per la lotta al coronavirus ai giornalisti durante il consueto bollettino giornaliero.

Il numero complessivo dei contagi registrati da inizio crisi ha ora superato i 900mila (902.701).

I nuovi casi di ieri sono stati registrati principalmente a Mosca (+689), Regione di Sverdlovsk (+167), San Pietroburgo (+161). Il minor numero di contagi da inizio crisi si è registrato in Ossezia del Nord, Cecenia, nell’Obalst’ autonoma Ebraica e nel Circondario autonomo dei Nenec.

Nelle ultime 24 ore sono stati dichiarati ufficialmente guariti 7.123 individui, per un totale di 710.298 guarigioni accertate da inizio pandemia nella Federazione.

I morti registrati nella giornata di ieri sono stati 129, portando il numero dei decessi per causa o concausa coronavirus a 15.260.