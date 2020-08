Corsa alla Casa Bianca, Trump e Biden vincono le primarie in Connecticut

Trump ha poi commentato la scelta di Kamala Harris come vice di Biden, "perfetti assieme" ma "sbagliati per l'America", ha detto.

Il presidente Donald Trump e lo sfidante Joe Biden vincono le primarie per la corsa alla Casa Bianca in Connecticut, rispettivamente per il partito repubblicano e per i democratici. E' una consultazione su cui pesano 300.000 "absentee ballot", le richieste di voto per corrispondenza, dovute al timore di contrarre il virus, il numero più alto di sempre.

Un risultato scontato quello di Biden, dopo la sospensione della campagna elettorale del suo principale rivale, il senatore Usa del Vermont, Bernie Sander, e di Tulsi Gabbard, il rappresentante statunitense alle Hawaii.

Una corsa senza ostacoli anche l'attuale inquilino della Casa Bianca, sfidato all'interno del partito repubblicano da Rocque "Rocky" De La Fuente, uomo d'affari della California.

Biden sceglie la sua vice

Joe Biden ha comunicato martedì la scelta del suo vicepresidente. Si tratta di Kamala Harris, ex procuratore distrettuale di San Francisco, di origine afroamericana. Una scelta che punta al voto dei neri e delle minoranze, in un momento cruciale per gli Usa, in cui le rivendicazioni antirazziste del movimento Black Lives Matter, sorto in seguito all'uccisione di George Floyd, stanno sconvolgente il Paese.

Di madre indiana e padre giamaicano, Harris è stata molto esplicita sulle questioni di giustizia razziale, nonché su questioni come la corruzione, i diritti delle donne e l'interferenza elettorale. E' la prima donna afroamericana a essere candidata alla vicepresidenza.

Non si è fatto attendere il commento di Donald Trump alla scelta di Biden. "Perfetti assieme, ma sbagliati per l'America", queste le parole che il POTUS ha affidato ad un video della sua campagna presidenziale.

​"Conosco la senatrice Kamala Harris ha lungo tempo. E' piu' che preparata per l'incarico. Ha trascorso la sua carriera a difendere la Costituzione. E' una bella giornata per il nostro paese. Ora vinciamo", ha detto l'ex presidente USA, Barack Obama, "Joe ha un partner ideale per aiutarlo ad affrontare le vere sfide dell'America" ha aggiunto.