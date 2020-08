L'Unione Europea continua ad appoggiare l'OMS

Lo sostiene Vladimir Chizhov, rappresentante permanente della Federazione Russa presso l'Unione Europea in un'ampia intervista rilasciata a Sputnik.

Chizov ribadisce che l'Unione Europea è in trattativa con diversi potenziali fornitori del vaccino anti covid nell'immediato futuro, ma nessuno di questi è russo.

Un altro tema ampiamente dibattuto negli ultimi mesi è la posizione assunta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, criticata fortemente dagli Stati Uniti, che hanno deciso di revocare un finanziamento da 500 milioni di dollari a favore dell'OMS.

Bruxelles ed i paesi membri della UE rimangono di diverso avviso:

La posizione dell'Unione Europea rispetto al ruolo dell'OMS nell'attuale pandemia si differenzia radicalmente da quella statunitense. Nessun paese della UE ha intenzione di uscire dall'OMS, anzi, a tutti i livelli viene ribadito il sostegno a questa organizzazione internazionale - spiega Chizhov.

Gli elogi dell'OMS all'Italia

Nei giorni scorsi l'OMS aveva pubblicamente elogiato l'Italia per la gestione dell'emergenza sanitaria ed in particolare per essere riuscita a "reprimere grandi focolai".