Bielorussia, la candidata Tikhanovskaya è di nuovo raggiungibile: sta bene

La candidata dell’opposizione alle elezioni presidenziali in Bielorussia Svetlana Tikhanovskaya è nuovamente raggiungibile, riferisce Sputnik Belarus, citando il quartier generale della candidata.

“Sta bene”, cita l’agenzia il quartier generale di Tikhanovskaya.

In serata non si sono avute notizie su dove si trovasse Svetlana Tikhanovskaya per oltre tre ore.

Alcuni canali Telegram hanno affermato che Tikhanovskaya sarebbe stata fermata alla Commissione centrale elettorale, dove si è recata lunedì pomeriggio per presentare un reclamo sui risultati delle elezioni presidenziali. In seguito la Commissione ha affermato che la candidata aveva lasciato la sede della Commissione prima delle ore locali 19:00.

Secondo i dati preliminari della Commissione elettorale centrale, Svetlana Tikhanovskaya ha guadagnato circa il 10% dei consensi. In una conferenza stampa speciale la candidata ha dichiarato che non riconosce i risultati delle elezioni.