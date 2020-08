Bielorussia, gas lacrimogeno contro sostenitori dell'opposizione e arresti a Minsk

Alcune decine di persone si sono radunate in via Kalvariyskaya, nel centro della capitale bielorussa. La polizia antisommossa si è messa in azione per disperdere la folla. Contemporaneamente le forze dell’ordine hanno proceduto con il fermo dei manifestanti.

I veicoli della polizia con a bordo le persone fermate si sono via via mossi verso i commissariati dal luogo della protesta, riporta un corrispondente di Sputnik Belarus.

Le elezioni presidenziali si sono svolte in Bielorussia il 9 agosto, l'attuale capo di stato Alexander Lukashenko, secondo i dati del Comitato elettorale centrale, ha vinto con circa l’80% dei voti.

Domenica sera sono iniziate proteste di massa non autorizzate in diverse città della Bielorussia. I manifestanti nel centro di Minsk hanno eretto barricate fatte di bidoni della spazzatura. La polizia ha lanciato contro alcuni manifestanti gas lacrimogeni, idranti e granate assordanti e li ha allontanati dal centro della città. Durante le proteste non ci sono state vittime, diverse persone sono state portate in ospedale.