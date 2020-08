Spagna, fulmine colpisce un complesso raffineria Repsol e provoca un incendio – Video

Bruciano i serbatoi di gasolio in un complesso petrolchimico nel comune spagnolo di Puertollano. Lo riferisce il Servizio di emergenze della comunità autonoma Castilla-La Mancha.

L’incendio nella struttura è scoppiato a seguito di un fulmine, scrive in un post su Twitter il Servizio di emergenze regionale. In particolare, il fulmine ha colpito un serbatoio di gasolio all’interno del complesso petrolchimico a Puertollano, in provincia di Ciudad Real.

Una nuvola di fumo è visibile da tutta la città. Il Servizio delle emergenze ha raccomandato di chiudere le finestre agli abitanti di Peurtollano e Argamasilla de Calatrava, in quanto il fumo potrebbe raggiungere le loro abitazioni a causa del cambio di direzione del vento.

⚠️El humo del incendio del complejo petroquímico puede llegar a #Puertollano y Argamasilla de Calatrava, debido a un cambio en la dirección del viento. Se recomienda a los vecinos cerrar las ventanas, y aquellos con problemas respiratorios que permanezcan en sus casas. #112clm pic.twitter.com/UhCsf2Cotn — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) August 10, 2020

​Sul posto operano i vigili del fuoco. A quanto si apprende, l’incidente non ha provocato vittime o feriti e non c’è pericolo per la popolazione.

Secondo i vigili del fuoco, il serbatoio appartiene alla compagnia petrolifera spagnola Repsol.

Cae un rayo en un tanque de combustible de la petroquímica. Se ha activado el Plan de Emergencia Interior de Repsol y también el Plan de Emergencia exterior de Puertollano, pero solo en fase de alerta. Seguiremos informando pic.twitter.com/LBFtLVHrNO — Bomberos de Puertollano (@BomberosPllano) August 10, 2020

​A giungo un fulmine aveva colpito il tetto di un palazzo a Milano, causando un incendio.