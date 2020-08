Circa 3mila persone arrestate a seguito di disordini in Bielorussia - ministero Interni

In Bielorussia, a seguito dei disordini verificatisi in alcune aree dei seggi elettorali, sono state arrestate circa 3mila persone, ha riferito al canale Telegram l'addetto stampa del Ministero degli affari interni della Repubblica.

"Nella notte tra il 9 e il 10 agosto 2020 si sono registrati focolai di disordini nei pressi di seggi elettorali e piazze centrali in 33 insediamenti della nazione. In totale, circa 3mila persone sono state arrestate in tutto il Paese per aver partecipato a manifestazioni di massa non autorizzate. Si queste, circa un migliaio a Minsk”, si legge nel messaggio.

Si segnala che a seguito degli scontri più di 50 cittadini sono rimasti feriti, oltre a 39 agenti di polizia, alcuni dei quali sono attualmente ricoverati in ospedale.

Domenica in Bielorussia si sono tenute le elezioni presidenziali. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, l'attuale capo di stato, Alexander Lukashenko, ha guadagnato l'81,35% dei consensi, seguito da Svetlana Tikhanovskaya con l'8%. Allo stesso tempo, il quartier generale di Svetlana Tikhanovskaya ha dichiarato di non riconoscere i risultati, sostenendo che i dati dei seggi elettorali in tutte le regioni della repubblica mostrerebbero una preferenza per la sua candidatura tra il 70 e l’80%.

Domenica sera sono iniziate proteste di massa non autorizzate in diverse città della Bielorussia. I manifestanti nel centro di Minsk hanno eretto barricate con bidoni della spazzatura. La polizia ha usato gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e granate assordanti contro questi e ha cacciato i manifestanti dal centro della città.

L'agenzia statale Belta riferisce che iI Ministero della Salute della Bielorussia ha dichiarato che durante le rivolte del 9 agosto non ci sono stati morti. Tuttavia a seguito dei disordini, 39 agenti di polizia e più di 50 civili sono rimasti feriti, ha detto a Sputnik il rappresentante del Ministero della Salute Yulia Borodun.