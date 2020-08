Oro bianco e brillanti neri – la mascherina ‘medica’ più cara al mondo made in Israele

Il quotidiano israeliano Haaretz, informa che un ordine alquanto particolare è arrivato ad una compagnia di gioiellieri israeliana.

"La maschera in oro bianco 18 carati sarà adornata con 3.600 diamanti bianchi e neri e sarà dotata di filtri N99 di altissima qualità su richiesta del cliente", ha detto alla pubblicazione il designer e proprietario della ditta di gioielli Isaac Levy.

L'ordine per la creazione di una simile maschera è arrivato ai gioiellieri israeliani da un uomo d'affari cinese che vive negli Stati Uniti. Il cliente ha posto due condizioni agli artisti: che la maschera fosse pronta entro la fine dell'anno e che divenisse il prodotto più costoso al mondo di tale genere. L'ultima condizione, ha fatto notare il gioielliere, era "la più facile da soddisfare".

Isaac Levy ha mostrato ai giornalisti parti già pronte della maschera, tempestate di pietre preziose. Una delle piastre ha un foro per il filtro. È improbabile che i diamanti, intarsiati nell’oro, renderanno comodo indossare la maschera, ma senza dubbio aiuteranno ad attirare l'attenzione sul suo proprietario. Il gioielliere stima che il pezzo peserà circa 270 grammi, cioè quasi 100 volte più di una normale maschera medica.

Una tale ostentazione potrebbe indisporre molti in questo momento in cui milioni di persone in tutto il mondo sono senza lavoro e soffrono condizioni di ristrettezza economica. Levy ammette questo al giornale israeliano ma riconosce che, una tale commessa, proprio perché arriva in periodo di crisi, è per la sua azienda una grande opportunità e una fortuna.

"Sono felice che questa maschera ci stia dando tanto lavoro, proprio perché arriva in tempo di crisi e servirà a sostenere i nostri dipendenti e la nostra attività” ha detto l’imprenditore.