Proteste contro le restrizioni anti-COVID-19 a Dortmund, Germania - Video

Guarda le manifestazioni in diretta contri il coronavirus a Dortmund, in Germania, per protestare contro le misure in atto per prevenire la diffusione dell'infezione.

La manifestazione segue a diverse altre proteste tenutesi in tutto il paese che chiedono di porre fine alle attuali restrizioni.

La Germania finora è sfuggita a un forte aumento di nuove infezioni grazie all'allentamento delle restrizioni, una tendenza che è diventata piuttosto comune in molti paesi in tutto il mondo.

