Le proteste a Beirut continuano mentre cresce la rabbia per l'esplosione - Video

Guarda in diretta da Beirut le proteste antigovernative nella capitale libanese, colpita da un'esplosione mortale di nitrato di ammonio. Migliaia di tonnellate della sostanza chimica stoccate in modo pericoloso per sei anni in un magazzino portuale sono esplose martedì; l'esplosione ha devastato metà della città, uccidendo circa 160 persone e ferendone altre 5.000.

In precedenza, le persone si erano riunite nel centro di Beirut per sfogare la loro rabbia contro il governo, che incolpano dell'esplosione. I manifestanti hanno preso d'assalto gli edifici dei ministeri e l'Associazione delle banche. Un totale di 490 persone sono rimaste ferite e un ufficiale delle forze dell'ordine è morto nei disordini.

Segui la diretta di Sputnik per saperne di più: