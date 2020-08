Lukashenko: Bielorussia non finirà nel caos o in guerra civile dopo le elezioni presidenziali

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto domenica che non pensava che il paese sarebbe precipitato nel caos e nella guerra civile dopo le elezioni presidenziali in corso.

"Stiamo esaminando ogni scenario, non bisogna sottovalutare nulla. Tuttavia, non ci sono basi per dire che domani il paese sprofonerà nel caos, negli scontri, nella guerra civile", ha detto il presidente ai giornalisti.

L'affluenza alle urne per le elezioni presidenziali in Bielorussia è stata del 45,33% alle 7:00 GMT, secondo Lidia Ermoshina, presidente della Commissione elettorale centrale bielorussa.

"A quest'ora (8:00 di Roma), il 45,33 per cento degli elettori ha votato", ha detto Ermoshina in un video pubblicato sul sito web della National State TV and Radio Company della Repubblica di Bielorussia.

Questa domenica in Bielorussia si tengono le elezioni.