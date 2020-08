Coronavirus in Russia: 887.536 contagi (+5.189), 14.931 decessi (+77), 693.422 guarigioni (+3.215)

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 5.189 casi di COVID-19 in Russia, 77 persone sono morte e 3.215 sono state dimesse dagli ospedali, secondo la sede operativa per combattere la malattia.

Inoltre in 1382 persone (26,6%), l'infezione non ha mostrato manifestazioni cliniche.

Sono stati registrati casi in 84 regioni a esclusione dell'Okrug Autonomo di Nenets. Il tasso di crescita della morbilità nel paese nel suo complesso al giorno ammonta allo 0,6%, il più basso in Ossezia del Nord - 0,1%, così come nella regione di Mosca e Kabardino-Balkaria - 0,2% rispettivamente.

La maggior parte dei nuovi casi sono stati rilevati a Mosca, 689. Altri 184 casi sono stati rilevati nella regione di Sverdlovsk, 160 a San Pietroburgo, 150 - nel Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, 149 - nella regione di Mosca, 129 - nel territorio di Krasnoyarsk, 127 - a Rostov regione e territorio di Stavropol.

Il numero totale di persone contagiate dall'inizio della pandemia ha raggiunto 887.536 persone, 14.931 sono morte e 693.422 sono guarite.

Secondo gli ultimi dati dell'OMS, nel mondo sono 19,1 milioni i contagiati, di cui 716.000 sono morti. La maggior parte dei casi si registrano negli Stati Uniti, 4,8 milioni. Anche Brasile, India, Russia, Sud Africa, Messico, Perù, Cile, Colombia e Iran sono tra i dieci paesi più colpiti dall'infezione.