Divieto TikTok in USA: due membri amministrazione Trump in disaccordo prima dell'ultimatum

Donald Trump giovedì ha emesso un ordine esecutivo che concede ai proprietari di TikTok ByteDance fino al 15 settembre per vendere le loro attività negli Stati Uniti. La mossa è stata preceduta da mesi di discussioni sulla possibilità che TikTok possa spiare gli utenti americani per conto del governo cinese, cosa che l'azienda nega.

Due membri dell'amministrazione Trump hanno litigato davanti a Donald Trump su quale azione dovesse essere intrapresa contro la popolare app di proprietà cinese TikTok, riporta il Washington Post, citando fonti anonime.

Il consigliere commerciale di Trump Peter Navarro si è scontrato con il segretario al Tesoro Steve Mnuchin nell'ufficio ovale nei primi giorni di agosto, secondo il quotidiano.

Secondo quanto riferito, Navarro fa pressioni per un divieto totale su TikTok, mentre Mnuchin ha sostenuto che l'app dovrebbe essere venduta a una società statunitense. Una persona ha descritto l'argomento come una vera e propria rissa.

La portavoce del Dipartimento del Tesoro, Monica Crowley, ha rifiutato di commentare i dettagli della conversazione, aggiungendo che Trump si affida "a punti di vista forti, spesso opposti, per prendere decisioni che sono invariabilmente nel migliore interesse del popolo americano".

La guerra contro TikTok e le altre società di IT cinesi

Giovedì, giorni dopo la conversazione segnalata, Donald Trump ha concesso alla società madre di TikTok ByteDance fino al 15 settembre per trovare un acquirente, altrimenti l'app sarebbe stata bandita dall'operare negli Stati Uniti.

Microsoft è considerata l'acquirente più probabile nei negoziati per l'acquisizione delle operazioni di TikTok negli Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Australia, che potrebbero costare al gigante della tecnologia tra i 10 e i 30 miliardi di dollari.

Il presidente Trump ha anche emesso un ordine esecutivo, che entrerà in vigore tra meno di 45 giorni, che vieterà società ed entità statunitensi da "qualsiasi transazione" con TikTok, ByteDance e Tencent, una società tecnologica cinese proprietaria dell'app di messaggistica WeChat. Il ministero degli Esteri cinese ha affermato di essere fortemente contrario agli ordini di Trump.

TikTok è arrivato negli Stati Uniti nel 2018 e da allora ha accumulato oltre 100 milioni di utenti nel paese, un decimo del suo pubblico globale.

L'app per la condivisione di video, una delle in più rapida crescita al mondo, è stata oggetto di esame negli Stati Uniti per la preoccupazione che possa gestire i dati privati ​​degli utenti e la cronologia di navigazione al governo cinese, un'accusa negata dai proprietari.

Gli Stati Uniti hanno lanciato una revisione della sicurezza nazionale di TikTok l'anno scorso e l'hanno vietata ai telefoni posseduti dai militari. Un divieto simile è stato proposto per i telefoni del governo.

La repressione di TikTok è parallela a una più ampia lotta contro i concorrenti cinesi nel campo tecnologico come Huawei e ZTE, di cui è stato vietato l'uso da parte del governo federale degli Stati Uniti e degli appaltatori del governo per vaghi problemi di sicurezza nazionale.

L'amministrazione Trump ha attaccato Huawei, il produttore di apparecchiature per le telecomunicazioni numero 1 al mondo, su più fronti, anche cercando di tagliare le sue forniture di chip e spingendo gli alleati a escluderlo dalle reti di telefonia mobile 5G.