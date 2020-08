Coronavirus, ministro Speranza: lockdown ha salvato l'Italia: "ci aspetta un autunno di resistenza"

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha cercato di spegnere le polemiche nate dopo la diffusione dei verbali del Cts e sulle zone rosse, ribadendo l'efficacia del lockdown imposto dal suo governo. Secondo lui "chiudere tutto ha salvato l'Italia" permettendo così di evitare che il virus arrivasse al sud. e avverte che il Covid non è ancora scomparso e che "ci aspetta un autunno di resistenza".

Nel suo appello per scongiurare un altro lockdown il ministro sottolinea che la priorità è ora la riapertura delle scuole e non le spiagge, la movida o il calcio. Il Ministro afferma che le scuole dovranno riaprire tutte il 14 settembre al 100% anche se, ammette, il "rischio zero non esiste".

Chiede ancora cautela, specialmente ai giovani, per quanto riguarda il contagio in quanto l'età media dei contagiati sta scendendo sotto i 40 anni, quindi quasi "implora" i giovani di mettere la mascherina, lavarsi le mani e mantenere le distanze nei locali, nelle spiagge e sui trasporti pubblici.

Il Ministro si dice non turbato dalle proteste dei commercianti e degli albergatori, che chiedono al governo di pagare i danni del lockdown nazionale. In particolare pensa che la chiusura sia stata "una scelta giustissima che ha salvato il Paese dall’onda più alta e risparmiato tante vite. La strategia del lockdown totale ci ha consentito di fermare il virus prima che invadesse il Sud. I dati di siero prevalenza lo dimostrano".

Un autunno di resistenza

Inoltre Speranza si è detto sollevato in quanto l'Italia in questo momento si è conquistata il record per il più basso contagio da Covid-19 in Europa. Tuttavia non si illude e afferma la stagione che ci approcciamo ad attraversare sarà un autunno di resistenza "perché il virus non è scomparso e, in attesa di cure più certe e dei vaccini, dobbiamo continuare a gestire il rischio".

In precedenza Speranza ha firmato l'ordinanza con cui impone il distanziamento fisico in tutti i luoghi di minimo un metro, compreso nei mezzi di trasporto pubblico.