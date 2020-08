Gli Stati Uniti ridurranno le truppe in Afghanistan a "meno di 5.000" soldati, dice Esper

Il presidente Donald Trump aveva annunciato in precedenza che gli Stati Uniti avrebbero ridotto la loro presenza militare in Afghanistan a circa 4.000 entro novembre.

Gli Stati Uniti porteranno il numero delle proprie truppe in Afghanistan a meno di 5.000 entro novembre, ha confermato sabato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper.

"Stiamo scendendo a un numero inferiore a 5.000", ha detto Esper su Fox News.

Attualmente, gli Stati Uniti hanno circa 8.600 soldati di stanza in Afghanistan. All'inizio di luglio, il Dipartimento della Difesa ha confermato il ritiro da cinque basi in Afghanistan come parte dell'accordo con i talebani che prevede una ritirata totale entro i prossimi nove mesi e mezzo.

Le truppe statunitensi sono state impegnate in operazioni militari in Afghanistan per 19 anni dal tragico attacco dell'11 settembre, ma con scarso successo, non essendo riuscite a sconfiggere i talebani o a stabilire la pace nel paese con qualsiasi altro mezzo.

Limitare il coinvolgimento militare straniero degli Stati Uniti è stata una delle promesse chiave della campagna di Trump. Il presidente ha promesso di porre fine a quelle che chiama le "guerre infinite" americane, anche in Afghanistan.