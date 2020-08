Ritorno di Harry e Meghan, per il principe Carlo "la porta è sempre aperta"

Una nuova biografia che descrive gli eventi che hanno portato alla decisione dei duchi del Sussex di dimettersi al ruolo di reali dovrebbe essere pubblicata la prossima settimana. Il libro non è stato scritto in collaborazione con la coppia, ma alcune delle rivelazioni avrebbero angosciato il principe Carlo.

Charles, principe di Galles, ha mantenuto "contatti regolari" con il figlio Harry da quando questi si è trasferito a Los Angeles alla fine di marzo, ha detto una talpa a 'The Sun', osservando che la relazione tra i due rimane "stretta e solida". Si dice anche che il futuro re della Gran Bretagna abbia fornito "sostegno finanziario" al duca e alla duchessa del Sussex, "come farebbe qualsiasi padre quando il figlio si trasferisce con la giovane famiglia dall'altra parte del mondo", ha affermato la fonte.

“Da quando si è trasferito a Los Angeles sono stati in contatto regolare. Charles non ama inviare messaggi, ma ci sono videochiamate e telefonate”, ha detto l'insider della famiglia reale.

"Parlano almeno una volta alla settimana e Charles è ancora un'enorme forza trainante nella vita di Harry".

Commentando il libro di prossima uscita 'Finding Freedom' ('Cercando la libertà'), che si dice abbia ferito profondamente il Principe di Galles, che ha letto alcuni estratti contenenti rivelazioni prima della pubblicazione della biografia, la talpa ha affermato che "non è mai stato un argomento molto discusso tra loro e Charles è determinato nel non considerarlo un ostacolo”.

“Hanno un rapporto padre e figlio molto forte e stretto. Molte persone hanno fatto illazioni sul fatto che il libro sancisca la fine per Harry e Meghan in Gran Bretagna", ha affermato.

“Troppe persone sono state criticate e troppe attaccate, inclusi William e Kate. Ma il Principe di Galles ha chiarito che la porta è sempre aperta".

Il libro, che dovrebbe vedere la luce il 12 agosto, non è stato scritto col contributo dei duchi del Sussex, che non sono nemmeno stati intervistati dagli autori Omid Scobie e Carolyn Durand. Tuttavia, contiene alcune delicate affermazioni sul presunto sentimento di alienazione della coppia dal resto della famiglia reale e su alcuni problemi sorti tra il principe Harry e suo fratello maggiore William in seguito alla conoscenza del primo con Meghan Markle.

Secondo il 'The Sun', che ha definito il principe Harry "testardo e petulante" e Meghan Markle "orgogliosa e ambiziosa", la coppia non dovrebbe far ritorno al castello di Windsor nel prossimo futuro, poiché si sono ufficialmente dimessi dai loro doveri di reali nel mese di marzo. Tuttavia, finora la loro vita americana si è rivelata piuttosto sconcertante.

Meghan Markle e il principe Harry hanno recentemente intentato una causa per violazione della privacy contro paparazzi non identificati della California per foto illegali fatte al figlio di 15 mesi. Si sono anche lamentati ripetutamente a causa di sorvoli occasionali di droni vicino alla villa del loro amico produttore di Hollywood Tyler Perry, dove attualmente si trovano.

I due hanno annunciato la loro decisione di lasciare i loro ruoli reali e condurre una vita "finanziariamente indipendente" a gennaio. La coppia stava progettando di "bilanciare" la propria vita tra il Regno Unito e il Nord America, ma le limitazioni internazionali hanno paralizzato in modo significativo la loro libertà di movimento.

Da quando i duchi del Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti alla fine di marzo, ci sono state alcune questioni riguardo le spese per la sicurezza di Harry e sul suo contributo finanziario al paese. Ad aprile, il 'Daily Mail' ha riferito che il principe Carlo dovrebbe coprire "metà" delle spese di sicurezza della famiglia di suo figlio negli Stati Uniti, fino a 2,5 milioni di dollari all'anno, ma questa informazione non è stata confermata.