Arrestata a Minsk il capo della campagna presidenziale della Tikhanovskaya

"Sì", ha risposto Tikhanovskaya alla domanda se la Moroz fosse stata incarcerata, mentre la Kovalkova ha detto di essere stata presente durante l'arresto del capo della campagna.

Il canale Telegram della Tikhanovskaya ha condiviso un video dell'arresto della Moroz. Secondo la Kovalkova, il motivo è ancora ignoto.

La candidata alle presidenziali bielorusse Svetlana Tikhanovskaya sabato ha invitato le persone a evitare la violenza in vista del giorno principale delle elezioni presidenziali.

"Bielorussi, che siate civili o indossiate l'uniforme, vi imploro di rifiutare la violenza. Siamo un popolo pacifico. La nostra forza risiede nell'unità e nell'amore per il nostro paese e le nostre famiglie. Noi siamo la maggioranza e non abbiamo bisogno di spargere sangue per le strade delle città", ha detto Tikhanovskaya in un video pubblicato dal suo staff.

Ha aggiunto che la vita di ogni bielorusso è la cosa più preziosa che il paese abbia.

"Per favore, state attenti, abbiate cura di voi, mantenete l'ordine e la calma", ha detto la Tikhanovskaya.

Le elezioni presidenziali sono previste in Bielorussia per domenica, con votazioni anticipate dal 4 agosto. Cinque candidati sono in lizza per la posizione, compreso il presidente in carica, Aleksander Lukashenko.