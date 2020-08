Manifestanti in marcia a Stoccarda contro irrigidimento misure anti-COVID

La scorsa settimana, i manifestanti si sono riuniti nella capitale tedesca Berlino per la manifestazione "Fine della pandemia - Giornata della libertà" contro le misure adottate dalle autorità per frenare la diffusione dell'infezione da COVID-19.

Sputnik è in diretta da Stoccarda, in Germania, dove gli oppositori di misure più severe per il coronavirus stanno marciando per la città dopo un aumento del numero di casi di COVID-19 in Germania.

A luglio, i governi federale e regionali del paese hanno deciso di adottare misure di blocco più severe e mirate a contenere focolai localizzati dell'infezione.

La Germania ha confermato 1.122 nuovi casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore, con un conteggio totale di 215.336 casi, ha detto sabato il Robert Koch Institute. Il bilancio delle vittime è cresciuto di 12 persone, per un totale di 9.195 decessi nello stesso periodo di tempo. Più di 196.400 persone si sono riprese dall'inizio dell'epidemia.

