Venezuela condanna a 20 anni di carcere due mercenari USA coinvolti in operazione per rapire Maduro

Il 3-4 maggio, un gruppo di mercenari e milizie antigovernative ha tentato di sbarcare in Venezuela via mare, rapire il presidente Nicolas Maduro, prendere il controllo di un aeroporto per portarlo negli Stati Uniti. L'operazione fallì, otto mercenari furono uccisi e i sopravvissuti, tra cui due cittadini americani, furono catturati.

I mercenari statunitensi Luke Denman e Airan Berry sono stati condannati a vent'anni di prigione ciascuno per il loro ruolo in "Operazione Gideon", l'incursione fallita di maggio in Venezuela, ha annunciato venerdì sera il procuratore generale Tarek William Saab.

Secondo il funzionario, i due cittadini statunitensi hanno ammesso crimini di cospirazione, associazione criminale, traffico illecito di armi da guerra e terrorismo.

Saab non ha fornito ulteriori dettagli, come dove i due uomini avrebbero scontato le loro pene, notando solo che "i dibattimenti continuano per i restanti accusati".

I funzionari statunitensi devono ancora reagire alla notizia.

L'incursione fallita

Denman, 34 anni, e Berry, 41 anni, entrambi reduci delle forze armate statunitensi, sono stati catturati dalle autorità venezuelane il 4 maggio dopo il fallimento di un'operazione che prevedeva una incursione di uomini pesantemente armati dalla vicina Colombia a bordo di motoscafi per rapire il presidente Maduro e portarlo negli Stati Uniti. L'incursione è stata formalmente denominata "Operazione Gideon", ma da allora è stata soprannominata "Baia dei Porci", in riferimento alla fallita invasione mercenaria della Cuba di Fidel Castro nel 1961, sostenuta dalla CIA.

L'operazione Gideon è stata gestita da Silvercorp USA, una società di sicurezza privata con sede in Florida gestita dall'ex berretto verde Jordan Goudreau. Goudreau ha rivendicato la responsabilità dell'operazione il 4 maggio e da allora ha affermato di aver firmato un contratto di servizi generali da 213 milioni di dollari con il leader dell'opposizione e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaido, che secondo quanto riferito non è riuscito a pagare, spingendo i mercenari e i militanti a trovarsi un secondo lavoro e avviare una campagna di donazioni durante l'addestramento in Colombia.

Goudreau è andato avanti nonostante il fatto che il presidente dell'Assemblea costituente venezuelana Diosdado Cabello avesse scoperto molti dei suoi dettagli e li avesse condivisi sulla televisione nazionale alla fine di marzo. Insieme ai due cittadini statunitensi, ben 64 militanti sono stati arrestati, con altri 8 uccisi in scontri a fuoco con le forze di sicurezza venezuelane.

L'ex governatore del New Mexico Bill Richardson è volato a Caracas il mese scorso per tentare di liberare diversi americani, con Denman e Berry che pensavano di essere tra loro. A maggio, il segretario di Stato Mike Pompeo ha affermato che era responsabilità di Washington riportare a casa i due uomini.

Nelle notizie correlate, giovedì, il Venezuela ha avviato un processo contro sei ex dirigenti statunitensi di Citgo, la sussidiaria con sede a Houston del gigante petrolifero venezuelano PDVSA, con l'accusa di corruzione.

I funzionari statunitensi hanno categoricamente negato di avere qualcosa a che fare con l'incursione fallita. Il presidente Maduro ha accusato la Casa Bianca di aver ideato l'operazione e ha indicato il sostegno degli Stati Uniti a Guaido da quando si è proclamato presidente nel gennaio 2019.Le autorità venezuelane hanno ripetutamente accusato Guaido e i suoi alleati statunitensi di cercare di spodestare il governo per mettere le mani sulle vaste ricchezze petrolifere e minerali del Venezuela.