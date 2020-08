'Forbes' pubblica la prima classifica delle stelle più ricche di TikTok

Per la prima volta la rivista 'Forbes' ha presentato una classifica delle stelle di TikTok che hanno incassato di più grazie al social network. Ciascuno dei sette personaggi inclusi ha guadagnato nell'arco di 12 mesi (fino a giugno 2020) più di un milione di dollari. Questi creatori di brevi video "stanno appena iniziando a monetizzare la loro fama" grazie ai propri brand o a contenuti sponsorizzati, osserva la rivista.

In cima alla lista c'è Addison Rae Easterling, 19 anni, il cui reddito annuo è stato stimato in 5 milioni di dollari. I suoi video di danza hanno già attirato più di 54,2 milioni di follower e nel dicembre 2019 ha lasciato l'Università della Louisiana per dedicarsi a TikTok. La Easterling ha firmato accordi con Reebok e l'orologiaio Daniel Wellington. A luglio ha iniziato anche a collaborare con il marchio di abbigliamento American Eagle. Inoltre, la Easterling ha già il suo marchio cosmetico, Item Beauty.

​Il secondo e il terzo posto sono occupati dalle sorelle Charli (16 anni) e Dixie D'Amelio (18 anni), che secondo i calcoli di Forbes hanno guadagnato rispettivamente 4 e 2,9 milioni di dollari.

Charli è stata ospite nel programma di Jimmy Fallon e ha seguito la settimana della moda di Parigi di Prada su TikTok. La ragazza ha festeggiato il suo sedicesimo compleanno indossando una felpa da 60 dollari con impresso il proprio volto.

​Nel frattempo Dixie cerca di portare avanti la propria carriera musicale. Il suo primo singolo 'Be Happy' è uscito a giugno e si è classificato al primo posto nelle tendenze di YouTube, battendo i video pubblicati lo stesso giorno da Kanye West e Travis Scott.

​Il lavoro di Dixie è legato a doppio filo a quello di sua sorella: le ragazze appaiono l'una nei video dell'altra e firmano contratti congiunti.

La classifica include anche Lauren Gray ($ 2,6 milioni di entrate), 18 anni, che fino al secondo trimestre del 2020 aveva la più grande fan base di tutti i tiktoker. È seguito da Josh Richards ($ 1,5 milioni), che ha co-fondato la sua agenzia di talenti TalentX ed è chief strategy officer del rivale TikTok, Triller. Al sesto posto si è classificato Michael Le (1,2 milioni di dollari): due dei suoi video di danza in ascensore sono stati tra i più condivisi sulla piattaforma, con 478 milioni di visualizzazioni. Al settimo e ultimo posto della lista è condiviso con Spencer X ($ 1,2 milioni), che ha già firmato contratti con Oreo e Sony.

La classifica di 'Forbes' dei sette più ricchi su TikTok: