Migliaia di documenti storici inestimabili sono scomparsi dall'archivio di Stato israeliano

Circa 9.689 documenti, molti su argomenti storici sensibili, sono scomparsi dagli Archivi di Stato di Israele e le autorità non sono sicure dove siano finiti, ha riferito il collettivo di giornalismo investigativo israeliano The Seventh Eye, citando una richiesta di libertà d'informazione presentata da Hatzlacha, una organizzazione non-profit locale, per l'elenco dei documenti mancanti.

I fascicoli in questione risalgono almeno al 1933 e all'uccisione del leader sionista Haim Arlosoroff in quello che allora era il mandato britannico per la Palestina. Arlosoroff fu assassinato a Tel Aviv il 16 giugno 1933, appena 48 ore dopo il ritorno dalla Germania nazista, dove negoziò l'accordo di Ha'avara, che permise a decine di migliaia di ebrei tedeschi di fuggire dalla Germania di Hitler e trasferirsi in Palestina, e portarsi circa 100 milioni $. La morte di Arlosoroff è rimasta un mistero fino a oggi, con un gruppo di attivisti fascisti, servizi d'intelligence nazisti e sovietici e altri accusati dell'omicidio.

Si dice che i file mancanti si riferiscano a un'inchiesta del governo del 1982 sull'omicidio. L'accordo di Ha'avara era controverso tra i leader ebrei di tutto il mondo quando fu firmato, infatti i suoi sostenitori furono accusati di tradire gli ebrei lavorando con il nemico nazista.

Altri documenti storici potenzialmente inestimabili che si teme possano essere andati persi includono circa 106 fascicoli sul processo del 1961 all'ex criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, notoriamente braccato e catturato dagli agenti del Mossad in Argentina nel 1960 e riportato a Gerusalemme per essere processato (e infine giustiziato in 1962).

Secondo quanto riferito, i documenti mancanti si riferiscono a fascicoli della polizia israeliana e dell'ufficio del procuratore, comprese le informazioni su una discussione che Eichmann ebbe con il Gran Mufti musulmano di Gerusalemme Haj Amin al-Husseini prima della seconda guerra mondiale e sui presunti tentativi di quest'ultimo di bloccare l'immigrazione ebraica nel Mandato britannico per la Palestina.

Sono scomparsi anche decine di altri materiali sensibili, tra cui che indaga sull'assassinio nel 1995 del primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, inclusi documenti e verbali della polizia.

Altri materiali smarriti riguardano accuse di corruzione contro alti leader israeliani, inclusi documenti relativi all'indagine immobiliare di Ehud Olmert e "Holyland Case" e al processo 2012-2014. Olmert è stato rilasciato dal carcere nel 2017 dopo aver scontato 16 mesi di una condanna a 27 mesi per corruzione, frode, violazione della fiducia e ostacolo alla giustizia.

Mancano anche fascicoli sui rapporti di altri leader israeliani, compresi quelli di Golda Meir durante la guerra dello Yom Kippur, Ariel Sharon e Shimon Peres, così come i documenti sul programma nucleare israeliano, le relazioni commerciali con l'Iran e l'agenzia segreta Nativ incaricata d'incoraggiare l'immigrazione in Israele dai paesi del blocco orientale durante la guerra fredda.

Nel suo rapporto, The Seventh Eye ha descritto la perdita dei documenti come un duro colpo per gli storici, sottolineando che gli Archivi di Stato sono un modo importante in cui il pubblico può alla fine scoprire le informazioni nascoste loro dal governo per un motivo o per l'altro. L'agenzia suggerisce inoltre che il numero reale di file mancanti potrebbe in effetti essere "notevolmente superiore" rispetto alla cifra di 9.689 fascicoli indicata.

Un ex archivista ha detto all'agenzia che i file designati come "mancanti" vengono spesso persi dopo essere stati restituiti alle organizzazioni che li hanno consegnati e poi sono scomparsi. L'errore umano da parte del personale dell'archivio, come mettere i documenti nella scatola sbagliata o il furto di documenti individuali da parte di persone che lavorano con gli archivi, sono un'altra possibilità. Si spera che la digitalizzazione in corso degli archivi possa portare alla riscoperta di alcuni di questi fascicoli.