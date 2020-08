Commentando la decisione di Twitter di etichettare gli account dei media statali, Dmitry Kiselev ha osservato che la Russia non si vergogna del proprio Stato e ha osservato che esiste una lunga tradizione dei media statali anche in Occidente.

Twitter, giovedì, ha dichiarato che inizierà a taggare le pagine dei media controllate dalle autorità, nonché i resoconti dei rappresentanti dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresi funzionari e diplomatici.

"A differenza degli Stati Uniti, noi non ci vergogniamo del nostro Stato. I media statali sono una tradizione europea. Ci sono in Francia e in Italia. L'aeronautica britannica vive di una tassa riscossa dallo Stato. Twitter vuole privare i suoi lettori di poter avere una scelta?", Ha detto Kiselev a RIA Novosti.

In precedenza, in una dichiarazione del servizio stampa dell'agenzia Rossiya Segodnya, era stato notato che Twitter, che tagga i media statali stranieri, dovrebbe fare lo stesso anche nei confronti degli stessi media occidentali per evitare accuse di doppi standard.