Il primo vaccino anti-COVID al mondo sarà registrato in Russia la prossima settimana

Il ministro della Salute russo Mikhail Murashko ha affermato in precedenza che la vaccinazione di massa in Russia dovrebbe iniziare a ottobre. Secondo il ministro, tutte le spese saranno coperte dal bilancio dello Stato.

La Russia registrerà il suo primo vaccino contro il coronavirus il 12 agosto, ha detto venerdì il vice ministro della Salute Oleg Gridnev.

"Al momento, l'ultima, la terza fase, è in corso. I test sono estremamente importanti. Dobbiamo capire che il vaccino deve essere sicuro. Professionisti medici e anziani saranno i primi a farsi vaccinare", ha detto Gridnev ai giornalisti al apertura di un edificio del centro oncologico nella città di Ufa.

Secondo il ministro, l'efficacia del vaccino sarà valutata quando la popolazione avrà sviluppato l'immunità.

Il vaccino è stato sviluppato congiuntamente dall'Istituto di ricerca Gamaleya e dal Ministero della difesa russo.

I test clinici del vaccino

Gli studi clinici del vaccino, sviluppato dal Centro nazionale di ricerca di epidemiologia e microbiologia Gamaleya, sono iniziati il ​​18 giugno presso l'Università di Sechenov.

In uno studio che ha coinvolto 38 volontari, è stata confermata la sua sicurezza. È stato notato che tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino hanno sviluppato l'immunità alle infezioni.

Il direttore del centro Alexander Gintsburg ha richiamato l'attenzione sul fatto che il vaccino contro il coronavirus non è adatto a tutti. Secondo lui, qualsiasi farmaco può provocare un'esacerbazione, quindi le persone con malattie croniche devono consultare specialisti.

Anche il centro "Vector" sta preparando il suo vaccino. Il direttore generale dell'istituzione, Rinat Maksyutov, ha affermato in precedenza che il lancio del vaccino in produzione è previsto per novembre.

L'11 marzo, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato pandemia lo scoppio della nuova infezione da coronavirus. Secondo gli ultimi dati dell'OMS, nel mondo sono già stati identificati oltre 18 milioni di casi d'infezione e oltre 700mila persone sono morte a causa della malattia.