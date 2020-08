Trump attacca di nuovo la Germania sulla spesa per la difesa e il Nord Stream 2

Mercoledì, in un'intervista di un'ora con l'emittente Fox News, Trump ha toccato questioni chiave in vista delle elezioni presidenziali di novembre, ma ha anche preso di mira la Germania, mentre gli Stati Uniti iniziano a ritirare decine di migliaia di truppe dal paese europeo.

Il segretario alla Difesa Mark Esper ha annunciato a fine luglio che 11.900 membri del personale di servizio degli Stati Uniti sarebbero stati ritirati dalla Germania e il presidente ha accusato il paese europeo di approfittare degli Stati Uniti.

"Ma la Germania deve pagare. La Germania è un paese ricco e devono pagare, e non avremo 52.000 soldati in Germania, dove guadagnano una fortuna con le truppe. Sapete, costruiscono città attorno alle nostre truppe. Prima diventeremo ricchi, quindi la Germania ne ha approfittato e questo è quello che succede ", ha detto Trump durante l'intervista.

Il presidente ha precedentemente criticato la Germania per non aver raggiunto la soglia di spesa del 2% del PIL per la difesa della NATO. In un vertice di novembre, gli stati membri della NATO hanno deciso di spendere altri 400 miliardi di dollari per la difesa entro il 2024 e Trump ha detto all'emittente che doveva essere ringraziato per il raggiungimento di questo accordo.

Tuttavia, il governo tedesco ha continuato a non pagare l'importo richiesto per le sue esigenze di difesa, ha detto il presidente, aggiungendo che Berlino è stata "delinquente" sulla questione.

"La Germania è stata molto delinquenziale. Ci dovevano miliardi di dollari, miliardi di dollari alla NATO. Dovrebbero pagare i loro conti. Sono un paese ricco, dovrebbero pagare i loro conti. Perché dovremmo difendere i paesi e non essere rimborsati? " ha detto Trump durante l'intervista.

Il Nord Stream 2

Berlino e Washington si sono scontrate anche per il progetto Nord Stream 2, un gasdotto che porterà il gas russo sul mercato europeo. L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni sul gasdotto e avvertito di ulteriori misure punitive nei confronti delle aziende che partecipano al completamento del progetto.

Mercoledì, Trump ha affermato di avere difficoltà a capire come Berlino sia pronta a pagare Mosca per il gas, ma riesca ad avere difficoltà a rimborsare Washington per questioni di difesa.

"È molto interessante. Dovremmo proteggere la Germania dalla Russia. Va bene. Ma la Germania sta pagando alla Russia miliardi di dollari per l'energia. Quindi, stiamo proteggendo la Germania dalla Russia. La Germania sta pagando la Russia. Di cosa si tratta?" ha osservato il presidente.