Bill Gates prevede una sciagura più spaventosa del coronavirus

Ha predetto che il pianeta dovrà affrontare una crisi globale causata dal cambiamento climatico nei prossimi decenni.

"Per quanto grave sia la pandemia, i cambiamenti climatici potrebbero essere anche peggiori", scrive il miliardario sul suo blog.

Gates ritiene che per evitare un disastro, occorra ridurre in modo significativo la quantità di emissioni di gas serra nell'atmosfera.

Il fondatore di Microsoft ha fatto un paragone tra l'impatto della crisi ambientale e della pandemia di coronavirus. La mortalità per Covid-19 registra una media di 14 persone su 100mila abitanti. Secondo l'uomo d'affari, nei prossimi quarant'anni la mortalità per l'aumento delle temperature sulla Terra sarà la stessa ed entro il 2100 questa cifra sarà cinque volte superiore.

Il miliardario ha esortato a lottare sin da subito contro il cambiamento del clima. In particolare ha proposto di coinvolgere la scienza e l'innovazione per controllare il livello di emissioni nell'atmosfera. Allo stesso tempo è convinto che la lotta ai problemi ambientali dovrebbe essere portata avanti anche nei Paesi in via di sviluppo. Gates ha sottolineato che l'umanità non ha tempo da perdere e deve agire già a partire da ora.

"Ci vorranno decenni per creare e implementare tutti gli sviluppi necessari nel campo dell'energia pulita", ha concluso il fondatore di Microsoft.

Bill Gates tra impegno per vaccino anti-Covid e teorie del complotto

Mentre è noto che la Fondazione Bill & Melinda Gates sostiene la ricerca di almeno sette vaccini separati anti-Covid, investendo centinaia di miliardi di dollari nella lotta contro il nuovo virus, sembra che gli sforzi di Bill Gates lo abbiano reso un bersaglio delle teorie del complotto che sostengono che la vaccinazione potrebbe essere utilizzata per impiantare microchip nelle persone o come forma di controllo sulla popolazione.