Attaccate dalle forze israeliane gallerie sotterranee di Hamas a Gaza - Video

"Recentemente, un caccia e un aereo dell'IDF hanno attaccato le infrastrutture dell'organizzazione terroristica clandestina di Hamas nel nord della Striscia di Gaza", si afferma in un tweet dell'IDF.

Secondo il portale di notizie israeliano i24, si ritiene che l'attacco sia in risposta al lancio di diversi palloni incendiari all'inizio della giornata, alcuni dei quali hanno oltrepassato il confine cadendo in alcune zone dove hanno provocato piccoli incendi che hanno richiesto l'intervento per essere estinti.

Un attivista palestinese a Gaza ha pubblicato un video su Twitter di un attacco aereo, dicendo che era l'attacco dell'aviazione israeliana.

​Tuttavia non è chiaro se sia stato effettivamente Hamas responsabile del lancio di palloni incendiari, dal momento che nella zona operano diversi gruppi.