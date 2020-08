Più di 30.000 euro di banconote false sono finite in Spagna dall'Italia

I membri dell'organizzazione, una delle più attive in questo tipo di criminalità nella capitale spagnola, erano disoccupati e vivevano immettendo illegalmente le banconote in Spagna, come riportato dalla Polizia Nazionale in un comunicato stampa. L'operazione si è conclusa con l'arresto di sette persone, sei delle quali a Madrid e una a Vigo.

L'indagine, che ha avuto la collaborazione di EUROPOL, è iniziata nel marzo 2019, quando gli agenti hanno rilevato l'attività sospetta di una donna che a poco a poco introduceva banconote contraffatte in diversi negozi di Madrid, attraverso il cosiddetto "metodo della flebo". Ciò che ha attirato la loro attenzione è che ogni settimana apparivano nuove banconote contraffatte e, seguendo le loro tracce, gli agenti hanno scoperto che le banconote provenivano da Napoli.

Successivamente, hanno scoperto che c'era una seconda donna che aveva introdotto le banconote contraffatte nei negozi di Madrid e che le due donne erano in costante contatto con un uomo che presumibilmente era quello che le forniva di banconote.

A quanto pare quest'uomo ha incontrato un altro soggetto che viveva nella città di Vigo dove gli avrebbe dato 15.000 euro di banconote contraffatte nel mese di aprile. Da quel momento in poi, nella città galiziana sono cominciate ad apparire banconote contraffatte. L'indagine è proseguita e gli agenti hanno identificato il resto dei membri dell'organizzazione.

Secondo la Polizia Nazionale, la città in cui sono state maggiormente introdotte le banconote false sarebbe stata Madrid.