Studio sostiene che i britannici si stanno trasferendo in massa nell'UE dopo la Brexit

Secondo lo studio, basato sui dati prodotti da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il numero di britannici che emigrano nei Paesi dell'UE è aumentato del 30% dal 2016 al 2018.

Dal 2008 al 2015, quasi 57.000 cittadini britannici si sono trasferiti ogni anno in uno qualsiasi degli altri Paesi dell'UE. Questo numero è salito a 73.642 all'anno dal 2016 al 2018 in seguito al referendum, hanno detto i ricercatori.

Inoltre, nei due anni successivi al voto del 2016 è stato registrato un aumento di cinque volte dei cittadini britannici che ricevono la cittadinanza in un paese dell'UE. In Germania, questa cifra è aumentata del 2mila percento, secondo lo studio.

Le tendenze migratorie tradizionali hanno sempre visto un gran numero di cittadini britannici anziani andare a vivere la loro pensione in Spagna e Francia, approfittando del clima caldo, e secondo il nuovo studio, il più grande aumento dell'arrivo di cittadini britannici è stato registrato in questi due Paesi.

Tuttavia, l'aumento dell'emigrazione in Germania e l'incredibile aumento del numero di cittadini britannici che ricevono la cittadinanza nella più grande economia dell'UE hanno portato i ricercatori ad avvertire di una potenziale fuga di cervelli, citando la crescita di cittadini britannici altamente istruiti che scelgono di trasferirsi all'estero.

"Questi aumenti di numero sono di una grandezza che ci si aspetterebbe quando un paese è colpito da una grave crisi economica o politica", ha detto in un comunicato stampa Daniel Auer, ricercatore del Berlin Social Science Center.

I ricercatori hanno anche notato che c'è stato un aumento significativo del numero di cittadini britannici che hanno affermato di correre un rischio trasferendosi all'estero e un aumento di coloro che erano disposti a subire una riduzione dello stipendio per trasferirsi in un paese dell'UE, il che significa potenzialmente un cambiamento tendenze migratorie nell'era post-Brexit.

I britannici continuano a trasferirsi in Spagna, Francia

Si stima che circa 400.000 cittadini britannici vivano in Spagna, che è tradizionalmente la destinazione turistica più popolare per i britannici. Garantire i diritti di questi cittadini, così come degli oltre 3 milioni di cittadini dell'UE che attualmente vivono nel Regno Unito, è stato uno dei temi più cruciali durante i negoziati in corso tra Londra e Bruxelles mentre il periodo di transizione della Brexit volge al termine 31 Dicembre.

Fornire assistenza sanitaria al gran numero di cittadini britannici anziani attualmente residenti all'estero è stato un argomento di discussione importante. Prima della Brexit, i cittadini del Regno Unito potevano essere titolari di una tessera sanitaria europea (TEAM), che dava loro il diritto di ricevere cure mediche in qualsiasi altro paese dell'UE, oltre che in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Se il periodo di transizione alla Brexit dovesse concludersi senza un accordo sul futuro della tessera TEAM, i cittadini britannici potrebbero dover sostenere pesanti spese mediche all'estero. Potrebbe essere all'orizzonte anche un successivo aumento del costo delle polizze assicurative di viaggio.

Tuttavia il panico per la Brexit svanisce

Mentre i ricercatori dello studio congiunto Regno Unito-Germania hanno affermato che le pratiche di emigrazione dei cittadini britannici sono indicative di uno shock economico, in particolare dopo il voto del 2016, Gilles Lebreton, un membro francese del Parlamento europeo, ha affermato che la situazione si è stabilizzata da quando il primo ministro Boris Johnson si è insediato nel 2019, dando chiarezza e certezza al processo Brexit.

"La stampa britannica e la stampa europea sovvenzionata negli ultimi anni sono state manipolate per creare panico a causa della Brexit. Ora che la Brexit è decisa e sarà una realtà il 1° gennaio 2021, questo panico artificiale non esiste più. Ora che Boris Johnson ha stabilito la rotta, tutto il trambusto e il panico sono scomparsi ", ha detto il membro francese del Parlamento europeo.

Il Regno Unito ha ufficialmente lasciato l'Unione Europea il 31 gennaio, completando un processo di tre anni e mezzo iniziato con il referendum del 2016.

Finora i negoziatori di Londra e Bruxelles hanno tenuto sei cicli di negoziati sulle future relazioni tra il Regno Unito e l'UE, sebbene entrambe le parti si siano criticate a vicenda per la mancanza di progressi compiuti fino a oggi.

Sia il Regno Unito che l'UE hanno espresso il desiderio di evitare una Brexit senza accordo, ma poiché la data di scadenza si avvicina sempre più, resta da vedere se gli accordi richiesti saranno raggiunti.