L'ambasciata russa negli USA commenta il rapporto del Dipartimento di Stato sulla ‘propaganda russa’

In precedenza, il Centro per l'interazione globale sotto il Dipartimento di Stato aveva pubblicato un rapporto sui "pilastri della disinformazione russa", che sistematizzava il concetto di "propaganda russa". Sotto la definizione di strumenti di propaganda, sono stati classificati in particolare tutti i media russi con finanziamenti statali. Sputnik, RIA Novosti, RT, Channel One, Russia 24 e altri sono stati citati come esempi di disinformazione.

La missione diplomatica ha consigliato ai media russi e stranieri di mantenere "l’audacia di criticare gli Stati Uniti" ma tenera anche a mente che "potranno, e quasi sicuramente diventeranno, oggetto di un attento controllo" e che le loro risorse nei social network americani rischiano di essere bloccate senza spiegazioni.

L'ambasciata ha affermato che al Dipartimento di Stato "non piace l'esistenza di fonti di informazione alternative". Per screditarli, come rileva la missione diplomatica, “sono impegnate risorse serie. Qualsiasi voce che contraddica Washington è classificata disinformazione al servizio del Cremlino e dei servizi speciali russi", hanno dichiarato i diplomatici in un commento pubblicato su Facebook.

Il Dipartimento di Stato americano ha chiesto 138 milioni di dollari nel 2021 per "contrastare la disinformazione e la propaganda dalla Russia". Il Cremlino e il ministero degli Esteri hanno ripetutamente negato le accuse contro la Russia di disinformazione.

Negli Stati Uniti esiste un'agenzia statale per le trasmissioni estere - la struttura madre di Voice of America e Radio Liberty / Free Europe, che il Ministero della Giustizia russo, insieme ad altri media, ha incluso nella lista degli agenti stranieri. L'organizzazione, che è stata chiamata Broadcasting Board of Governors (BBG) dal 1994, è stata ribattezzata United States Agency for Global Media (USAGM) nel 2018. Nel suo ambito, vengono prodotti programmi televisivi, ma quasi esclusivamente per le trasmissioni su Internet. L'agenzia è interamente finanziata dal bilancio degli Stati Uniti, nel 2017 le sue spese sono state pari a 748 milioni di dollari.