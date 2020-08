Seoul assegnerà 17 milioni di dollari per trasformare la zona demilitarizzata in zona di pace

La Corea del Sud ha in programma di stanziare circa 19,86 miliardi di won (17 milioni di dollari) per un progetto volto a trasformare la zona di smilitarizzazione (DMZ) nella penisola coreana nella zona culturale di pace e unificazione dal 2020 al 2022, ha detto giovedì il ministero dell'Unificazione.

L'idea di trasformare la Zona demilitarizzata in una zona di pace internazionale è stata proposta per la prima volta dal presidente sudcoreano Moon Jae-in nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso settembre. Secondo il leader, la DMZ potrebbe infine emergere come centro di ricerca sulla pace, il mantenimento della pace, il controllo degli armamenti e il rafforzamento della fiducia.

Secondo il ministero, il comitato inter-coreano per gli scambi e la cooperazione, che include rappresentanti del ministero degli Esteri sudcoreano, ministero dell'Unificazione, ministero della Giustizia, ministero della Salute e del benessere, il servizio nazionale d'intelligence e altre agenzie governative, ha deciso in un giovedì per approvare un budget di circa 2,44 milioni di dollari per i sottoprogetti previsti per il 2020.

In particolare, nel 2020, si prevede di convertire i locali dell'Ufficio di collegamento inter-coreano al valico di frontiera di Panmunjom e posti di guardia inutilizzati nella zona demilitarizzata in musei e sale espositive.

Altri 2,33 milioni di euro saranno stanziati per la costruzione dell'area espositiva presso la stazione ferroviaria Dorasan di Seoul, utilizzata per collegare la Corea del Nord e la Corea del Sud, e altri progetti nel 2021, oltre a 13,7 miliardi di won per la creazione di uno showroom presso l'ufficio di transito inter-coreano sulla linea ferroviaria Donghae e l'organizzazione di un festival internazionale delle arti, tra gli altri progetti, nel 2022, ha aggiunto il ministero.

La zona demilitarizzata è una striscia di terra fortemente fortificata che attraversa la penisola coreana e funge da confine per le due Coree. La zona, lunga 154 miglia e larga 2,5 miglia, fu istituita come cuscinetto tra i due paesi alla fine della guerra di Corea del 1950-1953. Più recentemente, è servito da luogo d'incontro per i leader delle due nazioni.