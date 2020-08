Ministro danese per l'Immigrazione: "la nostra macchina per l'integrazione non funziona"

A seguito di un triste rapporto sull'integrazione, il ministro danese per l'immigrazione Mattias Tesfaye ha definito la situazione come tragica, ha esortato a rallentare l'accettazione di richiedenti asilo dai Paesi più problematici e ha previsto misure d'integrazione aggiuntive, con viaggi di ritorno.

Dei dati altamente sfavorevoli presentati in un nuovo rapporto sull'integrazione in Danimarca hanno suscitato forti reazioni da parte del ministro dell'immigrazione del paese, Mattias Tesfaye, che è arrivato al punto di definire l'integrazione un fiasco.

Secondo il rapporto, solo il 17% delle donne siriane ha un lavoro dopo cinque anni in Danimarca, a cui si aggiunge meno della metà degli uomini. La stessa tendenza è generalmente la stessa per le altre donne del Medio Oriente.

“Sfortunatamente, non possiamo permetterci di essere sorpresi. Quando perseguiamo la stessa politica d'integrazione, otteniamo anche gli stessi risultati”, ha detto al quotidiano Kristeligt Dagblad il 39enne Tesfaye.

Il rapporto sui rifugiati del 2015 ha indicato anche grandi differenze tra le nazionalità, con i siriani che sono usciti come i peggiori e gli eritrei i migliori.

“In generale, sappiamo che l'immigrazione dal Medio Oriente significa compiti di integrazione. Sappiamo anche che gli immigrati dell'Est, Thailandia, Filippine e Cina, stanno notevolmente meglio nella società danese”, ha commentato Tesfaye.

Per cambiare la situazione, il governo socialdemocratico danese intende prendere misure. Vorrebbe abolire le opportunità per i rifugiati appena arrivati ​​di ricevere gli assegni di sicurezza sociale. Dovranno invece trovare un lavoro e, qualora non si dimostrassero in grado di farlo, dovranno partecipare a un programma d'integrazione di 37 ore settimanali.

“Non si tratta più di aumentare e diminuire i trasferimenti o di modificare alcuni punti della politica sull'immigrazione. Si tratta di cambiare i requisiti per i nuovi arrivati ​​che inizieranno la loro vita in Danimarca”, ha sottolineato Tesfaye.

Secondo il governo danese, la regola delle 37 ore è il primo passo di una vasta campagna per attivare gli immigrati passivi.

“La novità ora è che chiederemo anche un viaggio di ritorno. I rifugiati devono tornare a casa quando c'è la pace nel loro paese d'origine. Spero che i siriani saranno il primo gruppo in cui residenza temporanea significherà davvero residenza temporanea ”, ha osservato Tesfaye.

Secondo Tesfaye, la politica sull'immigrazione deve essere basata sull'idea che alcuni gruppi si adattino alla società danese, mentre altri non sono in grado di farlo anche dopo diverse generazioni. Pertanto, ha concluso, è importante ridurre l'afflusso dai paesi in cui i problemi d'integrazione sono maggiori.

Gli immigrati e i loro discendenti costituiscono 800.000 o quasi il 14% della popolazione totale della Danimarca di 5,8 milioni, secondo Statistics Denmark.

Lo stesso Tesfaye è di origine immigrata poiché suo padre è arrivato in Danimarca dall'Etiopia. Ex muratore diventato politico, Tesfaye è diventato ministro di gabinetto nel giugno 2019. Prima di entrare nei socialdemocratici, rappresentava altri partiti di centro sinistra, tra cui l'ormai sciolto Partito comunista marxista-leninista e l'Alleanza rosso-verde.