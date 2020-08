Trump ribadisce la possibilità che l'esplosione di Beirut sia stata un "attentato"

"Come si può dire che sia stato un incidente? Qualcuno ha lasciato dei terribili ordigni esplosivi e cose del genere in giro... forse è stato quello. Forse è stato un attentato. Non credo che nessuno possa dirlo in questo momento. Stiamo esaminando molto attentamente la questione In questo momento, alcune persone pensano che sia stato un attentato e alcune persone che pensano che non lo sia stato. In ogni caso, è stato un evento terribile ", ha detto Trump durante il briefing.

Tuttavia, mercoledì scorso, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper ha espresso un'opinione diversa, affermando che la maggior parte degli esperti militari del paese ritiene che la massiccia esplosione sia stata un incidente, non una bomba.

Trump aveva suggerito per primo che l'esplosione a Beirut fosse parte di un "attentato" durante il suo briefing COVID-19 di martedì pomeriggio.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si ritiene che l'esplosione nel porto di Beirut sia stata correlata a scorte di nitrato di ammonio, una sostanza chimica altamente esplosiva. Si ritiene che le sostanze chimiche, immagazzinate nella struttura per sei anni dopo essere state confiscate da una nave nel 2013, siano esplose dopo che un incendio è scoppiato vicino al porto.

Sia Israele che Hezbollah, un gruppo militante con sede in Libano, hanno negato qualsiasi coinvolgimento nell'esplosione.

L'esplosione ha causato la morte di almeno 135 persone, il ferimento di circa 5.000 e la demolizione di numerosi edifici della città in pochi secondi.

Gli aiuti russi

Il ministero russo per le emergenze ha inviato cinque aerei in Libano. Si segnala che un ospedale mobile sarà dispiegato nella capitale libanese per fornire assistenza alle vittime dell'esplosione. I medici lavoreranno sul posto, così come un laboratorio per la rilevazione del coronavirus.

Finora due dei cinque aerei sono atterrati nella capitale libanese.