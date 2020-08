Coronavirus nel mondo, superati i 700 mila decessi

Il numero di vittime di COVID-19 ha raggiunto i 700.647 decessi e sono 18.540.119 i casi totali di positività a livello globale. Di questi si contano 11.134.735 pazienti guariti.

Sono 213 i Paesi colpiti dal nuovo coronavirus. Secondo i dati dell'Oms la maggior parte dei casi accertati di trova nel continente americano, con circa 9,7 milioni persone che hanno contratto il Sars-Cov2. In Europa i casi totali di positività sono circa 3,5 milioni e in Asia 2,2 milioni. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 224 mila nuovi contagi e 4.310 decessi.

Coronavirus negli Usa

Sale a quasi 157 mila il numero totale delle vittime del COVID-19 negli Usa, dopo i 1.302 nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei casi di positività, secondo quanto riferisce la Johns Hopkins University, sono oltre 4,77 milioni di casi, con 53.847 nuovi casi di contagio in un giorno. Un dato in crescita rispetto ai 46.321 nuovi positivi di martedì. In aumento anche il numero dei decessi, più raddoppiato a confronto dei 532 morti registrati martedì.

Secondo i dati dell’università Johns Hopkins, gli Usa sono il primo Paese al mondo per contagi e decessi e al quarto posto per mortalità, con il 4% della popolazione mondiale quasi il 23% dei decessi di COVID-19 al mondo. Tuttavia Trump sostiene che la gestione dell'epidemia è efficace perché la mortalità degli Usa è tra le più basse al mondo, se si escludono gli Stati di New York e New Jersey.

La pandemia in America latina

L'America Latina ha superato la soglia dei 5 milioni di casi di Covid-19 ed è la regione più colpita al mondo dalla pandemia. In totale sono stati accertati 5.000.756 casi di positività e oltre 202mila morti, secondo i dati diffusi dall'Organizzazione panamericana della salute.

La metà dei contagi è distribuita in Brasile, con più di 2,8 milioni di contagi. Tra questi si contano quasi 96 mila decessi e 2.157.484 casi di guarigione. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per diffusione e decessi di COVID-19, dopo gli USA.

L'epidemia di nuovo coronavirus è fuori controllo anche in Messico con 449.961 casi di positività, 6.148 registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito il ministero della Salute del paese, che ha pure confermato la morte di 857 persone che eleva il totale a 48.869.

India

Mercoledì il ministero della Salute indiano ha annunciato che, con 52 mila nuovi positivi il numero di casi di COVID-19 nel paese ha superato quota 1,9 milioni.

Il Paese ha registrato 38.135 morti da COVID-19, 803 avvenuti nelle ultime 24 ore. L'India è il terzo Paese dopo Usa e Brasile per contagi.