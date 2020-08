Forte esplosione a Beirut - foto

L'esplosione è avvenuta intorno alle ore 18 locali, una colonna di fumo alta più di un centinaio di metri si è alzata verso il cielo della capitale libanese.

Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva "Al Majadin" l'esplosione è avvenuta nel blocco 12 del porto, in un capannone dove è stoccato materiale pirotecnico altamente infiammabile.

In Libano da mesi è in corso una grave crisi economica e Beirut è il centro delle proteste della popolazione per l'aumento dei prezzi, la disoccupazione e l'insofferenza verso la classe politica attualmente in carica.

I residenti locali segnalano sui social che l’esplosione è stata talmente forte che in alcune case le finestre sono state distrutte. Prima si è sentito un terremoto e solo pochi secondi dopo il suono di una forte esplosione.

Vengono segnalati danni materiali. Al Majadin segnala 10 feriti sul luogo dell'esplosione che vengono trasportati al momento in ospedali più vicini. Il ministero degli Interni del paese non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

Secondo le informazioni preliminari, non si tratta di un attacco terroristico.