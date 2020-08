Teheran, poderoso incendio scoppia in un quartere industriale - Video

Negli ultimi mesi diverse esplosioni e incendi si sono verificati in diversi quartieri della capitale iraniana.

Un rogo è scoppiato nell'area industriale di Jajrud, a Teheran. Lo riporta la TV di stato iraniana.

Stando al rapporto preliminare del portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco di Teheran, Jalal Melki, non si sarebbero registrate vittime nel corso dell'incendio.

La conflagrazione che ha poi originato le fiamme sarebbe avvenuta in tre edifici, utilizzati come magazzino per cuoio e legname.

Al momento non è stata ancora accertata la dinamica che ha portato allo scoppio dell'incendio.

Diverse foto e video che mostrano la propagazione delle fiamme sono apparse nelle scorse ore sui social media.

عاجــــل

حريق في المنطقة الصناعية في طهران الان. pic.twitter.com/97MGY4RcNH — 🔱أنا المراقب🔱 (@Morakeb_Ana2020) August 4, 2020

In alcuni video è possibile osservare il lavoro dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti per mettere in sicurezza la zona.