L'Onu avverte: "Corea del Nord in possesso di mini testate nucleari"

Come è noto negli ultimi anni il regime di Pyongyang ha cominciato a premere seriamente l'acceleratore sul proprio programma nucleare e diversi Paesi sono convinti che il governo nordcoreano abbia già sviluppato delle mini testate nucleare.

A rivelarlo, come riferisce il The Telegraph, è un rapporto confidenziale dell'ONU, realizzato da un gruppo indipendente di esperti addetto al monitoraggio delle sanzioni nei confronti della Corea del Nord.

"La Repubblica Popolare di Corea sta continuando con il proprio programma nucleare, compresa anche la produzione di uranio estremamente arricchito e la realizzazione di un reattore ad acqua leggera. Uno stato membro ha verificato che la Repubblica Popolare di Corea sta portando avanti la produzione di armi nucleari", si legge nel rapporto presentato questo lunedì ai 15 membri del Consiglio di Sicurezza ONU.

I rappresentanti della diplomazia di Pyongyang non hanno fornito ad oggi un commento in merito al contenuto del rapporto delle Nazioni Unite.

La scorsa settimana il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato che la Corea del Nord non affronterà più guerre dal momento che l'arsenale nucleare in dotazione sarà in grado di garantire la sicurezza del Paese.

Sin dal 2006 la Corea del Nord è soggetta a sanzioni da parte delle Nazioni Unite in relazione ai suoi programmi di sviluppo di armamento nucleare.