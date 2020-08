Twitter potrebbe ricevere una multa fino a 250 milioni di dollari per violazione della privacy

La FTC ha accusato Twitter di violare l’accordo del 2011 sull’uso delle informazioni private degli utenti, si legge nel documento depositato lunedì.

Il reclamo FTC che, secondo le stime di Twitter, potrebbe costare tra i 150 e i 250 milioni di dollari, afferma che la società di social media ha utilizzato numeri di telefono ed e-mail per produrre annunci mirati tra il 2013 e il 2019.

L'accordo del 2011 tra FTC e Twitter era stato raggiunto dopo che la società era stata accusata di mettere a rischio la privacy degli utenti non riuscendo a proteggere le loro informazioni private da accessi non autorizzati, compresi gli hacker. L'accordo vietava alla società di indurre in errore i consumatori circa la misura in cui le informazioni non pubbliche fossero utilizzate per un periodo di 20 anni.

All'inizio di ottobre, Twitter ha dichiarato che alcune e-mail e numeri di telefono erano stati "involontariamente utilizzati per scopi pubblicitari", ma ha promesso che la pratica non sarebbe più continuata.