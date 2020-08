Kanye West crede nella corsa alla Casa Bianca e fa all-in sull'Ohio

La star dell'hip hop ha messo in piedi un comitato per raccogliere le 5.000 firme necessarie a presentare la propria candidatura in Ohio.

Kanye West ha intenzione di concentrare tutta la propria attenzione per la sua corsa alla Casa Bianca sullo stato dell'Ohio, uno dei cosiddetti swing states che potrebbe essere determinante per l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti.

Il rapper, dopo l'annuncio della propria candidatura arrivato ad inizio mese, ha deciso di mettere su un comitato, chiamato Let the Voters Decide, per raccogliere le firme necessarie per essere ammesso alle elezioni.

In Ohio, a quanto si apprende, West avrebbe bisogno di un numero di firme pari a 5.000 entro mercoledì per qualificare la propria candidatura.

La star, dopo aver reso pubblica la propria intenzione di candidarsi lo scorso 4 di luglio, ha già raccolto le firme necessarie in diversi stati come il New Jersey, il Missouri, l'Oklahoma e il nativo Illinois.

Il 28 luglio, tuttavia, il portale TMZ ha riportato che il comitato elettorale dell'Illinois avrebbe ricevuto tre obiezioni alla candidatura di West relative alla validità delle firme raccolte in supporto della star hip hop.

Altre perplessità sono invece state mosse in merito ai presunti problemi legati alla sanità mentale dello stesso West, manifestatisi in seguito ad alcune dichiarazioni controverse fatte in occasione di un comizio nel South Carolina.