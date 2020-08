Russia, incendio in una centrale termica a Norilsk: 1 morto

L'incidente, avvenuto nella mattinata odierna, ha causato una vittima ma non dovrebbe ripercuotersi sull'approvvigionamento di energia elettrica nella regione.

Una persona è rimasta uccisa nella mattinata odierna in seguito ad un incendio scoppiato in una centrale termica di Norilsk, nella Russia settentrionale. A riferirlo è il portavoce del Ministero delle Emergenze per la regione di Krasnoyarsk.

"Norilsk. Dell'olio ha preso fuoco nella Centrale termica n°2 durante delle riparazioni in un'area di 5 metri quadrati. Si tratta di un incendio di primo livello che non ha intaccato i processi tecnologici alla Centrale termica. Una persona, un adulto, è rimasto ucciso nell'incendio", ha spiegato il funzionario ai media russi.

Le immagini dell'incendio sono state pubblicate sui social network da diversi media del Paese.

В Норильске на ТЭЦ-2 произошел пожар.



СМИ сообщают об одном погибшем.



Фото: instagram/zhitvnorilske#ВестиЗаметка pic.twitter.com/Rwha6NdAPh — ВЕСТИ (@vesti_news) August 3, 2020

Stando a quanto riportato, l'incidente non dovrebbe ripercuotersi sull'approviggionamento di energia elettrica per le abitazioni e le imprese.