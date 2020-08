Coronavirus in Russia: 850.870 contagi (+ 5.427), 14.128 decessi (+70), 650.173 guarigioni (+3.649)

Rallentano nelle ultime 24 ore, i decessi per infezione da nuovo coronavirus, mentre il 28,8% dei nuovi positivi non manifesta. Lo riferisce il quartier generale operativo contro la diffusione del COVID-19

Le autorità sanitarie russe hanno informato questa mattina di un aumento di 5.427 casi di positività al nuovo coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore, con 1.565 pazienti senza sintomi clinici. Gli asintomatici rappresentano il 28,8% del totale dei nuovi contagi. Rispetto a ieri si attesta una leggera diminuzione di casi, con 35 positivi in meno.

Con i nuovi contagi, il numero totale dei positivi raggiunge 850.870 casi rilevati in 85 regioni del Paese. All'interno del Paese, Mosca resta la città più colpita, con 664 casi nelle ultime 24 ore, seguita da Sverdlovsk con 199 nuovi casi, dalla Regione autonoma di Khanty-Mansi con 168 nuovi casi.

Diminuiscono i decessi che in un giorno si portano a 70, rispetto ai 95 registrati ieri, per un bilancio complessivo di 14.128.

Nelle ultime 24 ore sono state dimesse dagli ospedali 3.649 persone, per un totale di 3.649 mila persone guarite.

Secondo quanto riferisce Rospotrebnadzor, l'agenzia nazionale per la protezione dei consumatori, i laboratori hanno svolto finora oltre 28,7 milioni di test COIVD-19, compresi circa 315.000 nell'ultimo giorno. Un totale di 252.845 persone in tutta la Russia rimangono sotto osservazione come casi sospetti.

A dispetto dell'alto numero di contagi che la colloca al quarto posto dopo USA, Brasile e India, la Russia ha un livello di decessi relativamente basso rispetto al totale degli abitanti.