A Gerusalemme manifestazione contro il premier Netanyahu - Video

Guardate la diretta di un raduno di protesta fuori dalla residenza del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, che continua la serie di manifestazioni antigovernative iniziate pochi mesi fa nel Paese.

Nella manifestazione odierna si sono radunate persone convinte che Netanyahu non possa continuare a guidare il governo in quanto deve rispondere delle accuse di corruzione. I manifestanti chiedono anche che il governo adotti misure più efficaci per contrastare la diffusione di Covid-19 in Israele.