Berlino: proteste contro misure più rigorose di coronavirus

All'inizio di questa settimana, il presidente del Robert Koch Institute Lothar Wieler ha sottolineato che i cittadini tedeschi devono attenersi alle misure del coronavirus "per i prossimi mesi", aggiungendo che le regole non dovrebbero essere messe in discussione.

Guarda la trasmissione in diretta da Berlino, dove i manifestanti si sono radunati per proteste contro le misure più rigorose per frenare la diffusione dell'infezione COVID-19. Il mese scorso, i governi federali e regionali tedeschi hanno concordato di adottare misure di blocco più severe e più mirate per contenere focolai localizzati dell'infezione.

I residenti in un'area a rischio di coronavirus sono tenuti a dimostrare di essere risultati negativi per l'infezione nelle 48 ore precedenti prima di poter viaggiare altrove in Germania.

La protesta, organizzato da diversi gruppi, tra cui il "Querdenken 711" di Stoccarda, si sta svolgendo durante un picco nel numero di casi COVID-19 in Germania. Sabato sono attese diverse contro-proteste in diversi quartieri di Berlino.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il bilancio delle vittime dell'infezione da coronavirus in Germania è attualmente di 9.134, mentre il numero totale di casi confermati è stato riportato a 207.828.