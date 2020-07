Foto: ecco cosa succede quando un elicottero si scontra con i cavi dell'alta tensione

Le immagini pubblicate sui social network mostrano il danno che l'elicottero ha subito dopo aver urtato i cavi. Come si vede dalle foto, il parabrezza è la parte più danneggiata, insieme al muso.

Fortunatamente, nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito e sono riusciti persino a far atterrare l'elicottero in un campo. Ora, i tecnici militari stanno lavorando per ripararlo.

​Questo incidente mostra il grande pericolo rappresentato dai voli a bassa quota per gli elicotteri e ancora di più quando non ci sono dispositivi per il taglio dei cavi installati su di essi, come il Chinook.

Questi dispositivi hanno l'aspetto di piccole cesoie sopra e sotto l'abitacolo nella parte anteriore dell'elicottero. Come suggerisce il nome, il suo scopo è quello di tagliare i cavi in ​​modo sicuro nel caso in cui un elicottero si scontri contro di essi.