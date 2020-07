Allarme di Bill Gates: negli Usa possibile crescita numero vittime di Covid-19

Mentre i paesi di tutto il mondo combattono l'attuale pandemia globale di coronavirus, il magnate della tecnologia e co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha diffuso alcune previsioni nefaste per gli Stati Uniti.

Durante una recente intervista con Andy Serwer, direttore di Yahoo Finance, Gates ha paventato che in autunno gli Stati Uniti potrebbero assistere ad un aumento del bilancio delle vittime paragonabile a quello del picco di Covid-19 già fissato nella prima ondata.

"Il nostro picco di decessi era di ben oltre 2mila al giorno", ha detto. "Ma con l'avvicinarsi dell'autunno le persone si concentreranno più in luoghi chiusi e se non limiteremo le possibilità di contagio potremmo tornare a 2mila morti al giorno".

Allo stesso tempo Gates ha notato un'apparente riduzione del rischio di morte per coronavirus, descrivendolo come "un segnale di progresso nella cura dei casi gravi", come sostenuto dai media in base ad un "accresciuto sapere medico e all'uso di nuove terapie come la somministrazione del farmaco antivirale remdesivir, che accorcia le degenze in ospedale per i pazienti con malattia".

"I medici hanno imparato a usare meno il ventilatore", ha osservato. "Usare l'ossigeno prima. Il rischio di morte è diminuito di quasi un fattore due grazie a questi accorgimenti".

Mentre è noto che la Fondazione Bill & Melinda Gates sostiene la ricerca di almeno sette vaccini separati anti-Covid, investendo centinaia di miliardi di dollari nella lotta contro il nuovo virus, sembra che gli sforzi di Bill Gates lo abbiano reso un bersaglio delle teorie del complotto che sostengono che la vaccinazione potrebbe essere utilizzata per impiantare microchip nelle persone o come forma di controllo sulla popolazione.

Negli Usa, secondo gli ultimi dati dell'Istituto Hopkins, quasi 4,5 milioni di persone sono state malate di Covid-19, di cui 1,41 milioni sono i guariti e poco oltre 152mila sono i deceduti.