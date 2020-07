Tablighi Jamaat* è una organizzazione religiosa transnazionale nata nel 1926 in India con l'obiettivo di una riforma spirituale islamica per tutti i Musulmani di ogni grado sociale e livello economico

Il servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha sventato le attività di una cellula dell'organizzazione islamista Tablighi Jamaat* nella regione sud-occidentale di Volgograd e ha arrestato il leader e cinque membri della cellula.

"L'Fsb, congiuntamente al Ministero degli Interni russo e alla Guardia nazionale, ha contrastato le attività di una cellula dell'organizzazione estremista internazionale Tablighi Jamaat, bandita in Russia, nella regione di Volgograd. Un procedimento penale sull'organizzazione di attività di un'organizzazione estremista "è stato avviato contro l'organizzatore e cinque membri della cellula", ha dichiarato l'FSB in una nota.

L'FSB ha aggiunto di aver sequestrato letteratura estremista dai membri della cellula, nonché alcuni documenti che confermano la loro appartenenza a Tablighi Jamaat.

Tablighi Jamaat è una organizzazione religiosa transnazionale nata nel 1926 in India con l'obiettivo di una riforma spirituale islamica per tutti i Musulmani di ogni grado sociale e livello economico per portarli più vicino alla pratica di Maometto.

* L'organizzazione islamica Tablighi Jamaat è un gruppo terroristico bandito in Russia.